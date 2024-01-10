Вся Литва с воскресенья следила за поисками пропавшей в Каунасе 9-летней девочки. Во вторник ребенок был найден. Кроме того, в том же гаражном массиве были обнаружены украденные домашние животные.

В среду после обеда служба опеки животных Penkta koja сообщила, что им передали нескольких животных из этого гаражного массива, возможно, из того же гаража, где находилась девочка.

"Это ужасно. Ужасно. Многое хотелось бы отслеживать. Мы хотим поблагодарить полицию и общество. В истории успеха девочки (просьба не делиться ее фотографиями — примечание Delfi) поучаствовал и приют. Нам вчера передали нескольких животных из гаражного массива на проспекте Шяурес. Пока нет точной информации. Только предположения. Возможно, животные находились в том же гараже, что и девочка. Возможно, они тоже были украдены", — сообщается на странице приюта в социальной сети. По данным приюта, у животных нет чипов, они красивые и ухоженные, здоровые.

"На собаке была грязная одежда. Известно, что собака пропала в августе. Клетка для нее была самодельной. Замок такой, что мы до сих пор не можем разобраться, как он открывается. Зачем были нужны животные? Может, для привлечения детей? Это только предположение. Мир, иногда нам хочется сказать, остановись", — писали представители приюта.

Delfi напоминает, что похищенная в воскресенье 9-летняя девочка была обнаружена в одном гараже во вторник вечером. Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела подтвердил, что задержан и подозреваемый в похищении ребенка мужчина, девочка была доставлена в Каунасскую клинику.

Фото: Publicitātes attēli

В среду Каунасский участковый суд примет решение о назначении меры пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в похищении 9-летней девочки. По словам руководителя Каунасской окружной прокуратуры Римаса Брадунаса, подозреваемого просят арестовать на три месяца.

Как сообщили в прокуратуре, прокурор Каунасской окружной прокуратуры Миндаугас Сабайтис в среду примет участие в удаленном судебном заседании, на котором будет решаться вопрос назначения меры пресечения. На состоявшейся в среду пресс-конференции главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Брадунас сообщил, что суду будет предложено задержать подозреваемого похитителя девочки на три месяца. Также, по его словам, прокуратура попросит экспертов оценить психическое состояние мужчины.

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