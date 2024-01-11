И этой зимой перед праздниками в Латвии фиксировались случаи ​незаконной вырубки елей как в государственных, так и в частных лесах, выяснило агентство LETA.

Как сообщили в Latvijas valsts meži (LVM), было несколько случаев, когда сотрудники LVM ловили ищущих елки в молодых посадках еще до того, как ель была срублена, но были и случаи, когда дерево не удалось спасти.

Лесники в таких ситуациях объясняют людям, где можно и нельзя рубить елки.

Вместе с тем незаконная вырубка не была массовой, поэтому в декабре 2024 года LVM, скорее всего, снова разрешит семьям срубить по одной елке в государственных лесах.

Как рассказал председатель правления Латвийского общества лесовладельцев Арнис Муйжниекс, в частных лесах тоже выявлены случаи незаконной вырубки молодых деревьев, причем не только по одной елке, но и "целыми прицепами" на продажу.

Владельцы лесов, особенно на обочинах, пытаясь сохранить елочки, специально обламывают им ветки или красят, чтобы деревья не были визуально привлекательными.

Самые большие проблемы с незаконной вырубкой — вблизи населенных пунктов, жители которых из года в год идут за елками в молодые посадки и портят лес, в который хозяева вложили свои деньги. В то же время Муйжниекс признает, что воровство елок не является массовой проблемой.

В государственных лесах ежегодно перед праздниками разрешается срубить по одной елке на одну семью. Рубить елки можно по краям канав, просек, на обочинах лесных дорог, под электролиниями и в старовозрастном лесу под большими деревьями.

Срубленная елка не должна превышать в высоту три метра, а диаметр ствола в десяти сантиметрах от земли должен быть не больше 12 сантиметров. Елку нужно рубить вровень с землей, чтобы острый пень не навредил другим посетителям леса и животным, а ненужные ветки можно оставить в лесу.

Рождественские елки запрещено рубить в молодняках сосен, елей, черной ольхи и смешанного типа, в лесах других собственников без разрешения, на охраняемых территориях и в общественных природных парках.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram