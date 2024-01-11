Таможенники Главного таможенного управления Киля (отделение в Любеке) во время таможенного контроля в портовом терминале Skandinavienkai нашли в грузовике из Латвии 10,4 млн контрабандных сигарет.

Во время проверки 36-летний водитель предъявил таможенникам накладные, согласно которым он якобы перевозил из Латвии в Бельгию мороженое. Также шофер заявил, что он не провозит сигареты, оружие и наркотики. Тем не менее таможенники решили потребовать от водителя открыть прицеп-рефрижератор.

Сотрудники таможни обнаружили в прицепе несколько поддонов, нагруженных коробками и обернутых белой пленкой. Вскрытие коробок выявило 10,4 миллиона поддельных сигарет. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за попытку уклонения от уплаты налогов. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф.

В особо тяжких случаях закон предусматривает лишение свободы на срок

от 6 месяцев до 10 лет.

По поручению прокуратуры Любека дальнейшее расследование проводится следственным управлением таможни Гамбурга.

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