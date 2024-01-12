В Нестеровском районном суде (Калининградская область) вынесен приговор гражданину Латвии Дану Р., признанному виновным в незаконной вырубке леса в природном парке у Виштынецкого озера.

Как отмечает новостной портал "Русский Запад", суд назначил ему наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием в доход государства 5%.

Уголовное дело в отношении Дана Р. было возбуждено в декабре 2022 года. По мнению следствия, с июля по октябрь 2016 года гражданин Латвии распорядился вырубить лес по пути к объекту строительства. Речь идет о так называемой "даче Геринга" на берегу реки Красная. Вырубкой он причинил ущерб в размере более 4 млн рублей (более 41 000 евро).

Подсудимый не признал своей вины, заявив, что расчеты произведены неправильно, число срубленных деревьев не установлено и деревья

рубили до начала его деятельности.

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области может подать иск о взыскании всей суммы ущерба. Приговор можно обжаловать в суде высшей инстанции.

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