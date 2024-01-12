В минувшую среду, на дороге А 11 Шяуляй-Паланга произошло ДТП, в результате которого пострадал гражданин Латвии.
По предварительным данным, грузовой автомобиль съехал в лес на 103-м км дороги, на участке Алксненай — Норвайшяй. Чтобы извлечь пострадавшего водителя из кабины, спасателям пришлось спиливать дерево.
Пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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