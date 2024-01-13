Полиция разыскивают мужчину по имени Янис Типукс, который вышел около полудня 12 января из дома на улице Скултес в Скулте (Марупский край) и не вернулся.
Приметы: рост 192 см, волосы песочного цвета, среднее телосложение, выступающая вперед нижняя челюсть.
Тех, кто видел мужчину, полиция просит звонить по телефону 110.
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