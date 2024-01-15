В поле зрения правоохранительных органов попало "Юридическое бюро по вопросам неплатежеспособности". Потенциальные клиенты — люди, испытывающие финансовые трудности, но сотрудничество с фирмой, которую представляет Отто Безбайлис, может обернуться потерей внушительных сумм, сообщает программа De Facto на LTV. Об этом информирует rus.LSM.lv.

Отто Безбайлис ищет клиентов в Интернете. В видеороликах он отвечает на вопросы, рассказывает, что бюро является лидером в соответствующей области с 10-летним опытом, заверяет в компетентности, обещает лучшую жизнь, снабдив рекламу кадрами отдыха на море или у бассейна.

На деле выясняется, что доказательств профессионального отношения к делу нет, и он дает только обещания. Журналистам передачи De facto стали известны истории нескольких клиентов бюро, весьма запуганных, ведь в договоре предусмотрен штраф за клевету и ущерб репутации в размере 20 минимальных месячных зарплат.

Одна из клиенток бюро рассказывает, что нашла информацию о "Юридическом бюро по вопросам неплатежеспособности" в интернете. Одной из первых была рекомендация прекратить выплаты кредиторам — деньги, пусть даже частями в течение года, следует платить конторе за инициирование процесса.

Из досье нескольких клиентов и публичной информации самой фирмы следует, что в месяц нужно платить 170-240 евро, в зависимости от времени заключения договора. Общая сумма, поступавшая в кассу бюро достигала 1300 — 2000 евро — за эти деньги "профессионалы" якобы брали на себя общение с кредиторами.

Позже счет женщины был заблокирован судебными приставами. Кроме того, выяснилось, что процедура неплатежеспособности в случае Яны в тот момент также была невозможна. Вместо этого "Юридическое бюро по вопросам неплатежеспособности" взыскало с женщины около 1200 евро.

Летом прошлого года на сайтах Службы контроля неплатежеспособности, Минюста и Центра защиты прав потребителей (PTAC) появилось предупреждение, призывающее остерегаться поставщиков услуг, которые вводят в заблуждение людей, испытывающих финансовые затруднения.

По словам директора юридического департамента Службы по контролю за неплатежеспособностью Карины Патурски, "возбуждение дела о неплатежеспособности еще ни о чем не говорит. Оно утверждается судом и контролируется администратором, который оценивает отношение должника. И процесс можно прекратить даже без погашения долгов".

Глава бюро Безбайлис в разговоре с журналистами вначале утверждал, что выплаты должны производиться в пределах возможностей клиентов, хотя его собственные записанные видео говорят об обратном.

Также стало известно, что Безбайлис - не юрист. Кроме того, в своих рекламных роликах он использует информацию, которая не соответствует действительности и вводит людей в заблуждение.

"Мы начали проверять сайты и собирать информацию. Но следует отметить, что к нам не поступало ни одной жалобы. Первую жалобу с реальными доказательствами мы получили только в декабре", — рассказывает Андис Приедитис, заместитель главы Департамента по надзору за правами потребителей PTAC.

Результаты проверки будут готовы в течение шести месяцев. PTAC призывает и других клиентов, столкнувшихся с подобным видом услуг, обратиться в центр.

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