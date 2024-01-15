По информации телеканала Fox4, Карлис Яунземс был убит на Бродвей-авеню в западной части Далласа (штат Техас) в новогодний вечер. В полиции отмечают, что в Даллас мужчина прибыл всего за несколько часов до своей смерти.

Известно, что в Карлиса Яунземса произвели несколько выстрелов вечером 31 декабря, когда он сидел в своем рабочем грузовике в районе Тринити-Гроувс.

"Моя жертва, он из Латвии. Он приехал в США всего пару месяцев назад. Трудолюбивый парень, не попадал ни в какие неприятности или что-то в этом роде", — рассказал полицейский из Далласа Дэвид Граббс.

Именно работа привела Карлиса в Даллас за несколько часов до убийства.

"Он работал в одной из компании в Чикаго. Жил во Флориде, это был его первый раз в Далласе, и он думал, что сделает то, что обычно делают американцы в канун Нового года, — посидит здесь и посмотрит фейерверки", — пояснил полицейский.

Найти Карлиса и установить его личность удалось лишь на следующий день — 1 января. Накануне убийства он выходил на связь со своей семьей в Латвии. Известно, что у мужчины украли бумажник с документами.

Полиция Далласа продолжает расследование обстоятельств убийства Карлиса Яунземса и просит отозваться свидетелей, а также всех, кто обладает информацией, которая поможет установить и задержать виновных.

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