В Таллиннском аэропорту пилот пассажирского самолета был вынужден прервать взлет из-за пассажирки, нарушавшей порядок на борту.

14 января в 22.27 из Таллиннского аэропорта сообщили, что на борту рейса в Барселону, который должен был вылететь в 21.45, находится проблемная пассажирка, поэтому требуется вмешательство полиции. При этом самолет свернул назад с рулежной дорожки.

Сотрудники Таллиннского погранпункта вошли в самолет, капитан которого потребовал вывести из самолета гражданку Франции 1987 года рождения. С женщиной на борту также находились трое ее несовершеннолетних детей.

Сотрудники погранпункта вывели мать и детей из самолета, а также

помогли им добраться до общественной зоны аэропорта. Матери вызвали скорую помощь, которая дала ей успокоительное. После этого она начала искать новую возможность вернуться домой.

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