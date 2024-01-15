14 января в 22.27 из Таллиннского аэропорта сообщили, что на борту рейса в Барселону, который должен был вылететь в 21.45, находится проблемная пассажирка, поэтому требуется вмешательство полиции. При этом самолет свернул назад с рулежной дорожки.
Сотрудники Таллиннского погранпункта вошли в самолет, капитан которого потребовал вывести из самолета гражданку Франции 1987 года рождения. С женщиной на борту также находились трое ее несовершеннолетних детей.
Сотрудники погранпункта вывели мать и детей из самолета, а также
помогли им добраться до общественной зоны аэропорта. Матери вызвали скорую помощь, которая дала ей успокоительное. После этого она начала искать новую возможность вернуться домой.
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