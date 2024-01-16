Полиция призывает жителей не слать незнакомым людям в социальных сетях "обнаженные" фото, чтобы не стать жертвами вымогательства денег. Об этом агентство LETA проинформировала представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

В этом году в полицейские Южно-Курземский участок Курземского региона и Южно-Земгальский участок Земгальского региона поступила информация от нескольких жителей о попытках вымогательства денег, по одному из таких случаев начат уголовный процесс.

Выяснилось, что и мужчины, и женщины отправляли незнакомцам в социальных сетях свои "обнаженные" фотографии, а в некоторых случаях и видеозаписи. После этого незнакомцы начинали требовать деньги, угрожая в противном случае опубликовать эти фотографии. В одном случае вымогали более 2000 евро, а в другом вместо денег запросили пароли соцсетей, которые житель отправил, потеряв доступ к своим профилям в соцсетях, сообщила Шершнева.

Представитель Госполиции пояснила, что лица, пытающиеся таким образом получить деньги от жителей, скрываются под фейковыми профилями, а переписка ведется на английском языке. Жители, приславшие свои фотографии, — люди в возрасте от 20 до 65 лет. Представитель полиции добавляет, что любые фото- и видеоматериалы, отправленные другому лицу, остаются в интернет-среде и полностью удалить опубликованное в Интернете невозможно.

В полиции напоминают, что мошенники придумывают новые способы выманить у людей деньги. Также продолжаются случаи мошенничества, о которых сообщалось ранее. Лица, выдающие себя за сотрудников учреждений, обманным путем выманивают данные банковских платежных карт и снимают со счета деньги — несколько сотен и даже тысяч евро.

Государственная полиция призывает жителей быть осторожными и не слишком доверять при знакомстве с незнакомыми людьми в соцсетях. Также полиция неоднократно напоминает, что не следует раскрывать свои персональные данные третьим лицам, тем самым подвергая себя риску стать жертвой мошенничества или вымогательства.

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