Обелиск тактильного памятника Свободы на площади Бривибас в Риге был сломан "матерым" преступником, которому грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

16 января прокурор Рижской восточной прокуратуры направил в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в повреждении тактильного памятника Свободы в центре Риги.

Как сообщалось, вечером 4 декабря прошлого года в течение нескольких минут в Риге полиция задержала троих мужчин, которые сломали обелиск тактильного памятника Свободы. Сотрудники муниципальной полиции заметили, что отломан обелиск тактильного памятника Свободы. С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось выяснить возможное направление движения компании, и через несколько минут были задержаны 33-летний мужчина, а также 19-летний и 20-летний юноши. В ходе беседы они не признали своей вины и были доставлены в участок полиции для начала уголовного процесса.

Согласно обвинительному заключению, "вечером 4 декабря 2023 года в Риге на площади Бривибас мужчина умышленно сломал у основания обелиск тактильного памятника Свободы. Мужчину задержали 15 декабря. После этого Рижский городской суд назначил ему меру пресечения — содержание под стражей".

В ходе расследования мужчина первоначально заявил полиции, что разбил тактильный памятник Свободы случайно, во время фотосессии. Но материалы видеонаблюдения, полученные полицией, не подтвердили эту версию.

После предъявления обвинения мужчина все же признал свою вину, однако отказался давать показания и не объяснил причину, по которой он повредил конструкцию.

Фото: LETA

Ранее этот мужчина неоднократно наказывался за совершение различных уголовных преступлений. Он был освобожден из тюрьмы менее чем за месяц до того, как нанес ущерб тактильному памятнику Свободы, сообщает прокуратура.

Стоимость тактильного памятника Свободы составляет более 31 тысячи евро, поэтому мужчине предъявлено обвинение в умышленном нанесении ущерба чужому имуществу в крупном размере. Наказание за совершение такого преступления — лишение свободы на срок от трех месяцев до десяти лет с испытательным сроком или без на срок от одного до трех лет.

20 декабря Рижская дума приняла решение принять в свою собственность тактильный объект "Памятник Свободы для незрячих людей" в качестве подарка от фонда Fonds Nāc līdzās!.

В конце декабря тактильный памятник Свободы вернулся на площадь Бривибас. Мэр Риги Вилнис Кирсис выразил благодарность женщине, которая ранее остановила одного из мужчин, сломавших обелиск. Кирсис также сообщил, что мастера Рижского агентства памятников улучшили места крепления обелиска, и в будущем будет рассмотрена возможность создания этого объекта в качестве монолита.

Taktilā Brīvības pieminekļa obelisks šorīt atgriezies savā vietā. Paldies sievietei, kura 4.decembra vakarā apturēja vienu no obeliska lauzējiem! Rīgas Pieminekļu aģentūras meistari uzlabojuši obeliska stiprinājumu vietas, vērtēsim iespēju nākotnē šo objektu izveidot monolītu. pic.twitter.com/AESpHppsHc — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) December 22, 2023

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