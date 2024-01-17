В минувший вторник сильный снегопад и плохие дорожные условия послужили причиной почти двух сотен аварий на дорогах Латвии. Всего за сутки в ДТП пострадали восемь человек.

В Рижском регионе в результате дорожных инцидентов пострадали четыре человека, в Латгале — трое, в Земгале — один. Пятеро из пострадавших — пешеходы.

За управление транспортным средством в пьяном виде 16 января полиция задержала трех водителей. Причем уровень содержания алкоголя в их организме был настолько высок, что против них были начаты уголовные процессы.

Кроме того, за превышение скорости полиция во вторник составила 34 протокола, еще 10 водителей наказаны за агрессивную езду.

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