В минувший вторник сильный снегопад и плохие дорожные условия послужили причиной почти двух сотен аварий на дорогах Латвии. Всего за сутки в ДТП пострадали восемь человек.
В Рижском регионе в результате дорожных инцидентов пострадали четыре человека, в Латгале — трое, в Земгале — один. Пятеро из пострадавших — пешеходы.
За управление транспортным средством в пьяном виде 16 января полиция задержала трех водителей. Причем уровень содержания алкоголя в их организме был настолько высок, что против них были начаты уголовные процессы.
Кроме того, за превышение скорости полиция во вторник составила 34 протокола, еще 10 водителей наказаны за агрессивную езду.
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