В среду, 17 января, в Рижском окружном суде эстонский предприниматель Олег Осиновский при даче показаний по уголовному делу, по которому он обвиняется в коррупции вместе с бывшим председателем правления Latvijas dzelzceļš (LDz) Угисом Магонисом, отрицал дачу взятки Магонису.

Осиновский подчеркнул, что спор идет о двух вопросах — передал ли он деньги Магонису в качестве предоплаты за заключения договора между РЖД и Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (DLRR) на 40 миллионов евро сроком на три года, который уже был согласован и ждал подписей, или это была благодарность Магонису за поставку LDz локомотивов от принадлежащего Осиновскому предприятия Skinest Rail.

Осиновский заявил, что не признает себя виновным в даче взятки Магонису, чтобы он использовал свое служебное положение для какой-либо помощи Skinest Rail. Предприниматель пояснил, что деньги являлись предоплатой за помощь Магониса в заключении договора между РЖД и DLRR, и это было сделано только для спасения DLRR, который в 2014-2015 годах зависел только от заказов из России.

Суду Осиновский пояснил, что речь идет о сумме комиссии за договор — 2% или 800 000 евро от суммы договора в 40 миллионов евро, которая была уменьшена до 500 000 евро.

Также Осиновский отрицал обвинения прокуратуры в том, что он действовал в интересах Skinest Rail, поскольку юридически он не может быть представителем Skinest Rail. Согласно Коммерческому закону Эстонии, член совета предприятия не имеет права представлять компанию, он может это делать только на основании доверенности от правления, но у Осиновского такой доверенности никогда не было.

"Я не мог законно представлять Skinest Rail, но прокуратура меня и не обвиняет в том, что я представлял предприятие незаконно", — заявил он.

В свою очередь, Магонис на судебном заседании заявил, что его обвиняют в получении денег по делу, в котором он ни на что повлиять не мог — в закупке локомотивов для "службы подвижного состава LDz". Магонис пояснил, что в этой закупке участвовали закупочная комиссия LDz и закупочная комиссия "службы подвижного состава LDz". Магонис подчеркнул, что даже если бы он захотел повлиять на результат конкурса, это было бы невозможно.

Он отметил, что до этого он вообще ничего не знал о закупке локомотивов и всю информацию об этом получил только из материалов уголовного дела.

Также Магонис сообщил суду, что именно его дружеские отношения с тогдашним главой РЖД Владимиром Якуниным во время кризиса 2008-2009 годов, когда грузоперевозки упали, позволили LDz не обращаться за помощью правительства, поскольку объемы грузов не упали.



По словам Магониса, он уже три года находится в разводе с Анастасией Магоне и она не является родственницей Якунина, хотя многие так считали. А именно, что Магонис имел влияние на Якунина именно из-за родства жены. Осиновский на заседании суда также заявил, что обращался к Магонису, поскольку считал и до сих пор считает, что у него есть влияние на Якунина именно из-за этого родства.

Магонис суду заявил, что Осиновский просил его о помощи с использованием отношений с Якуниным, чтобы обеспечить заказы на ремонт локомотивов для DLRR от РЖД.

В свою очередь, Осиновский несколько часов объяснял, углубляясь в финансовые вопросы и техническую спецификацию локомотивов, что закупка "службы подвижного состава LDz" была финансово невыгодной для Skinest Rail, поэтому давать взятку для ускорения закупки не было смысла.

По его словам, Skinest Rail понесла убытки в 1,7 миллиона евро при продаже этих локомотивов, поскольку "служба подвижного состава LDz" установила очень низкую цену на локомотивы, а также выдвинула другие невыгодные условия.

Осиновский это объяснил тем, что процессом переговоров руководил тогдашний председатель правления DLRR Айварс Кескула, который действовал в интересах DLRR, а не в интересах Skinest Rail. Затем Кескула был уволен из DLRR. Также был уволен тогдашний председатель правления Skinest Rail Роман Захаров, который подписал этот договор.

"Никакого благосклонного отношения со стороны "службы подвижного состава LDz" к Sinest Rail не было", — подчеркнул Осиновский. Он добавил, что "служба подвижного состава LDz" годами покупала локомотивы у Skinest Rail, поскольку в собственности компании было много локомотивов для колеи в 1520 миллиметров. Осиновский отметил, что компания была монополистом, локомотивы можно было купить только у Skinest Rail, поэтому не было необходимости в каком-то особенно благосклонном отношении.

На заседании суда Осиновский не закончил дачу своих показаний, поэтому он продолжит давать показания на заседании 8 февраля с 10 до 17 часов.

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