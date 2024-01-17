В среду, 17 января, рано утром в Екабпилсе прогремел взрыв на улице Виестура. Жители звонили пожарным и сообщали о дыме, который поднимался над местным торговым центром Atpūta. Когда прибыли оперативные службы, одному из сотрудников торгового центра уже нельзя было помочь, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

Торговый центр Atpūta на улице Виестура на неопределенный срок приостановил свою работу. Перед входной дверью натянута полицейская лента, предупреждающая о том, что в здании больше нельзя находиться — это может быть опасно. Несколько сотрудников сегодня получили звонок от начальников, узнав, что пару дней никто на работу не идет. В тот момент работники магазинов еще не знали причину изменений. Один сотрудник Atpūta рассказал, что когда он приехал утром, никто ему ничего не объяснил.

Продавщица магазина одежды рассказала журналистам, что была проинформирована о случившемся, когда она пришла на работу. "Я уже знала, когда пришла. Мне уже домой позвонили, дочь позвонила с утра и спросила, слышала ли я шум. Я сказала, что нет! Там работает моя знакомая, в компании Logi un durvis, она работает в том здании. Сказала, что пойдет посмотреть, но ко мне потом не подошла. Я так поняла, что погиб человек", — заявила женщина.

Взрыв в подвале здания прогремел около 07:00. В паре метров от места взрыва находились подростки, которые посещают лекции в Колледже агробизнеса. Никто из них не пострадал. Житель соседнего дома рассказал, что проснулся от шума, но не осознавал масштабов случившегося и продолжил спать. "Дом содрогнулся. Было ощущение, что что-то упало на крышу. Жена говорит — посмотри, пожарные и "скорая" приехали", — сказал житель Екабпилса.

Обыскивая первый этаж торгового центра и подвальные помещения, пожарные обнаружили мертвого 55-летнего мужчину. Сотрудник находился рядом с отопительным котлом, когда он взорвался. Жители Екабпилса подозревают, что работодатель не обеспечил соблюдения правил пожарной безопасности.

Взорвался котел, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Несущие стены в построенном в советское время здании обрушились, поэтому оперативные службы немедленно ограничили доступ к территории. Он будет восстановлен только после получения разрешения от строительных инспекторов.

Теорию о плохих условиях труда и неправильном использовании отопительного оборудования подтверждает и муниципальная полиция Екабпилса, начальник который за последние годы неоднократно оформлял протоколы на владельца здания за многочисленные административные нарушения.

"Этот хозяин, который топил, которому принадлежит то здание, соответственно топил всякими отходами, но не топливом. Он жег шины, химические вещества, одежду. Мы этого не видели, но это все там было навалено, мы пытались на него всячески воздействовать, но он не сотрудничает, не приходит по повесткам", — отметил начальник Екабпилсской муниципальной полиции Индулис Суркулис.

Согласно неподтвержденной информации, погибший в пожаре мужчина был родственником владельца здания, который долгое время обслуживал котельню. Госполиция пока не подтвердила эту информацию. По факту пожара начат уголовный процесс и выясняются обстоятельства случившегося.

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