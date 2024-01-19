Госполиция начала уголовное преследование в отношении четырех подростков, которые в мае прошлого года избили в лесном массиве Анниньмуйжас (Иманта) школьника.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, 5 мая 2023 года на пульт дежурного поступили сообщения от свидетелей о том, что в Анниньмуйжском лесном массиве группа подростков избивает своего сверстника.

К моменту приезда полиции на месте происшествия удалось застать только потерпевшего 2009 г.р. и очевидцев, нападавшие уже успели скрыться.

Как рассказал глава Госполиции Армандс Рукс, драка в Иманте произошла между подростками — в ход был пущен нож, после чего компания несовершеннолетних отвела в лес и избила своего сверстника. В ответ на это через пару дней в Иманте начались массовые собрания молодых людей и физические столкновения в отместку за избитого товарища.

В ходе следствия было установлено, что двоим из нападавших по 14 лет, поэтому их можно привлечь к уголовной ответственности. Еще четверо на момент совершения преступления являлись малолетними.

Потерпевший не знал никого из нападавших, а экзекуция над ним проходила в присутствии нескольких человек, которые просто наблюдали за издевательствами.

12 января 2024 года материалы дела в отношении четырех лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, а именно 14 лет,

были направлены в суд для рассмотрения вопроса о применении к виновным принудительных мер воспитательного характера.

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