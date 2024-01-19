Вечером 18 января возле озера Тегернзее, в окрестностях Бад-Висзее (федеральная земля Бавария) заблудился отправившийся покататься на санях 70-летний гражданин Латвии. К трехчасовых поискам туриста в сложных погодных условиях были привлечены пожарные, сотрудники полиции, а также горноспасательная служба Роттах-Эгерна.

По данным полиции, в 21.30 на пульт дежурного поступило сообщение от 45-летней женщины, которая сообщила, что ее отец, который был у нее в гостях, заблудился в горах, отправившись туда покататься на санях.

Как сообщают немецкие СМИ, утром мужчина приехал в долину Тегернзее на общественном транспорте, чтобы покататься на санях в Валльберге. Однако около 19.00 он позвонил дочери и сказал, что не знает, где он в данный момент находится. Затем связь оборвалась. Позже его телефон не мог принимать звонки, но мужчина мог сам звонить дочери. Правда, он не смог назвать свое точное местоположение. В итоге, мужчина блуждал по округе около четырех часов.

Сразу же после получения информации к поисковым работам подключились 16 сотрудников горноспасательных отрядов Роттах-Эгерна и Хаузхама, семеро добровольцев пожарной части Роттах-Эгерна, у которых имелись квадроциклы и тепловизор. К поискам также подключились и сотрудники местной полиции.

В спасательных работах были также задействованы дроны, однако при обследовании склонов и долин они ничего не обнаружили. Полицейскому вертолету, оснащенному тепловизором, помешала вылететь плохая погода.

Руководитель оперативного отдела горноспасательной службы Роттах-Эгерна Феликс Освальд по согласованию с полицией расширил зону поиска. Лишь к 00.46 мужчину удалось найти возле Ретенштайнальма, куда полицейские добирались на лыжах.

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