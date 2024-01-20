В пятницу травмы в результате дорожно-транспортных происшествий получили пять человек, сообщает Государственная полиция.

В целом за минувшие сутки зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий, три аварии были с пострадавшими.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 369 протоколов, в том числе 102 за превышение скорости и пять за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начат один административный и восемь уголовных процессов.

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