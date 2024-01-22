Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 21 января, в 20.20, в Олайне, напротив дома номер 43 по улице Земгалес: в это время автомобиль Bolt Drive (Audi Q2) сбил на нерегулируемом переходе человека.
Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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