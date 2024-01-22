В понедельник вечером в волости Ания на 35-м километре шоссе Ягала-Кяравете произошло серьезное ДТП — по предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, за рулем одного из которых находился военнослужащий союзных войск, дислоцированных в Эстонии пишет BNS со ссылкой на Virumaa Teataja.

По имеющейся у Департамента полиции информации, машина Toyota, за рулем которой находился французский солдат, направлялась в сторону Аэгвийду, при выходе из плавного виража потеряла управление, ушла в занос и столкнулась со встречным автомобилем Ford. В результате столкновения Toyota съехала в кювет, а находившийся в ней солдат получил травмы и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В автомобиле Ford находились два человека, один из которых был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Кроме того, в машине находились две собаки, одна из которых в состоянии шока сбежала. В настоящее время спасатели ведут поиски собаки.

Движение на месте происшествия сильно затруднено и контролируется спасателями. На месте происшествия также работают "скорая помощь" и полиция.

Дорожные условия на месте происшествия крайне сложные, идет ледяной дождь и мокрый снег.

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