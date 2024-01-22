По сообщению "Курземес вардс", 22 января, в 11.40 на пульт дежурного Лиепайской полиции поступило сообщение о конфликте на перекрестке улиц Парка и Земниеку: там подрались два водителя.
В Курземском региональном управлении полиции пояснили, что водители устроили разборки между магазинами Depo и Lidl.
По первоначальной информации, конфликт возник из-за несоблюдения правил дорожного движения: водитель одного транспортного средства "подрезал" другого.
В результате драки один из водителей получил травмы и был доставлен в больницу. Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.
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