По сообщению "Курземес вардс", 22 января, в 11.40 на пульт дежурного Лиепайской полиции поступило сообщение о конфликте на перекрестке улиц Парка и Земниеку: там подрались два водителя.

В Курземском региональном управлении полиции пояснили, что водители устроили разборки между магазинами Depo и Lidl.

По первоначальной информации, конфликт возник из-за несоблюдения правил дорожного движения: водитель одного транспортного средства "подрезал" другого.

В результате драки один из водителей получил травмы и был доставлен в больницу. Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.

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