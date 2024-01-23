В минувшую субботу, на дороге Нида — Смилитне сотрудники Нерингского пограничного пункта ( Литва ) заметили автомобиль Mazda 5, съехавший с проезжей части в кювет. Рядом с машиной пограничники застали 35-летнего гражданина Латвии .

У попавшего в аварию водителя поинтересовались, требуется ли ему какая-то помощь и нужно ли вызвать медиков, но получили отрицательный ответ. Однако у пограничников появились сомнения относительно состояния водителя, поскольку от него исходил запах алкоголя, а его речь была бессвязной.