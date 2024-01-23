Фото: DELFI.lt

В минувшую субботу, на дороге Нида — Смилитне сотрудники Нерингского пограничного пункта (Литва) заметили автомобиль Mazda 5, съехавший с проезжей части в кювет. Рядом с машиной пограничники застали 35-летнего гражданина Латвии.

У попавшего в аварию водителя поинтересовались, требуется ли ему какая-то помощь и нужно ли вызвать медиков, но получили отрицательный ответ. Однако у пограничников появились сомнения относительно состояния водителя, поскольку от него исходил запах алкоголя, а его речь была бессвязной.

После этого сотрудники Государтсвенной службы погранохраны обратились к коллегам из других оперативных служб. Прибывшие полицейские констатировали в организме латвийца 2,97 промилле алкоголя.

Водителя задержали, ему грозит уголовная ответственность.

Фото: DELFI.lt
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