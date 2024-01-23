В минувшую субботу, на дороге Нида — Смилитне сотрудники Нерингского пограничного пункта (Литва) заметили автомобиль Mazda 5, съехавший с проезжей части в кювет. Рядом с машиной пограничники застали 35-летнего гражданина Латвии.
У попавшего в аварию водителя поинтересовались, требуется ли ему какая-то помощь и нужно ли вызвать медиков, но получили отрицательный ответ. Однако у пограничников появились сомнения относительно состояния водителя, поскольку от него исходил запах алкоголя, а его речь была бессвязной.
После этого сотрудники Государтсвенной службы погранохраны обратились к коллегам из других оперативных служб. Прибывшие полицейские констатировали в организме латвийца 2,97 промилле алкоголя.
Водителя задержали, ему грозит уголовная ответственность.