В Риге из-за осыпающегося бетона Калнциемского моста на этой неделе вокруг карниза моста на территории дорожно-строительной и эксплуатационной компании Roadeks была натянута дополнительная защитная сетка, отмечает агентство LETA.

В Департаменте открытого пространства и мобильности Рижской думы поясняют, что Калнциемский мост проверяется еженедельно. Последняя такая проверка состоялась 17 января.

Рабочие по техническому обслуживанию периодически, по мере возможности, соскребают поврежденный бетон. После последнего обследования было решено поставить дополнительную защитную сетку там, где ее раньше не было.

В Рижском самоуправлении поясняют, что бетон с карнизов осыпается, но его состояние не влияет на несущую способность эстакады, и передвигаться по Калнциемскому мосту безопасно.

В этом году на Калнциемском мосту запланирована специальная проверка транспортных сооружений, основная цель которой – оценить техническое состояние транспортной эстакады, ее пропускную способность и безопасность эксплуатации.

Также будут оценены дефекты моста, их причины, износ, оставшийся срок службы и стоимость замены. Планируют определить и допустимые эксплуатационные нагрузки.

Специальная инспекция порекомендует меры, которые необходимо принять для сохранения несущей способности и обеспечения долговечности транспортной эстакады и безопасности движения.

Последний раз Калнциемский мост в Риге ремонтировали в 2000 году. Реконструкция моста тогда обошлась в 1,6 миллиона латов (около 2,2 миллиона евро). А в 2016 году на мосту были проведены работы по восстановлению дорожного покрытия.

Калнциемский мост на улице Калнциема в Пардаугаве соединяет центр города с микрорайонами Золитуде, Шампетерис и Плескодале.

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