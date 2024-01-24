В ночь на среду в Кенгарагсе бушевал пожар. По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), горела квартира на 5-м этаже многоквартирного дома по улице Аглонас.
Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. В результате пожара погиб человек.
В ГПСС пояснили, что с помощью кислородных масок из здания спасти 17 человек, еще 32 жильцов спасатели эвакуировали.
Причины возгорания устанавливаются.
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