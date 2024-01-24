По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции,вечером 23 января в Елгаве, на Лока магистрале произошла авария: автомобиль Opel, которым управляла пьяная женщина, во двое многоквартирного дома съехал с проезжей части, повредив три припаркованных машины: одну Toyota и две Volvo.

При проверке в организме 42-летней женщины констатировали 2,43 промилле алкоголя. Также проверка установила, что у виновницы происшествия нет водительских прав.

Полиция задержала подозреваемую и водворила в изолятор кратковременного содержания. Ее автомобиль изъят и передан Госагентству обеспечения.

В отношении нарушительницы начаты уголовный и административный процессы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram