С момента введения санкций против России и Беларуси Служба государственных доходов (VID) начала более 250 уголовных процессов за их нарушение, сообщил в передаче LTV "Утренняя панорама" заместитель гендиректора VID по таможенным вопросам Раймонд Зукулс.

В том числе в 2023 году начато 144 уголовных процесса, в 2022 году — 114.

Что касается наиболее популярных санкционных товаров, которые пытаются перевезти через границу, то, по словам Зукулса, в основном в Россию и Беларусь пытаются завезти различные электротовары, электрооборудование, сетевое оборудование, автозапчасти, предметы роскоши, а из России и Беларуси вывозят изделия из древесины, топливо, корма и изделия из металла.

В случае, например, с фанерой санкции пытаются обойти, изменив страну происхождения товара, то есть указав, что товар произведен в Казахстане или Турции, либо меняют код товара, выдавая конкретный товар за другой, а в случае предметов роскоши меняют их стоимость.

Зукулс отметил, что никуда не исчезла и классическая контрабанда, хотя с начала войны и наблюдается снижение, что связано с усиленной защитой внешней границы ЕС.

В прошлом году таможня изъяла 7,6 миллиона контрабандных сигарет. В основном их находят в железнодорожном транспорте на границе с Беларусью.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram