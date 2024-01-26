В Риге, в Агенскалнсе, до сих пор не восстановлен дом, серьезно пострадавший в результате взрыва три года назад. Возбужденное уголовное дело прекращено, но жильцы продолжают борьбу – теперь уже в суде, требуя от Рижского самоуправления решить вопрос с полуразрушенным зданием.

Главный аргумент жильцов — взрыв произошел в квартире, принадлежащей самоуправлению. Юристы Рижской думы утверждают, что все обстоятельства пока неизвестны, сообщает LSM.lv.

Взрыв в трехэтажном жилом доме в Пардаугаве на улице Мелнсила, 2, произошел 31 декабря 2020 года. В здании возник пожар и оно частично обрушилось. В результате инцидента один человек погиб, шесть получили травмы.

Прошло больше трех лет, но дом так и стоит полуразрушенный — ремонт в нем не проводился, но и сносить здание Рижское самоуправление не стало. При этом назад вселяться в квартиры жильцам нельзя - это небезопасно.

Жильцы дома, оставшиеся без своих квартир, настроены на долгую борьбу за справедливость. По их словам, самоуправление обещало им помочь, но все ограничилось словами.

Адвокаты жильцов хотят добавить в материалы дела сюжет LTV "Панорама" от 2021 года, в котором тогдашний мэр Мартиньш Стакис обещал принять меры: "Если расследование установит, что самоуправление не сделало все, чтобы обеспечить арендаторам необходимые требования безопасности, мы, конечно, не избежим ответственности — ни материальной, ни политической".

Фото: DELFI

Сейчас представители самоуправления утверждают в суде, что бывший мэр не уточнил, какие именно результаты расследования муниципалитет будет учитывать. А то, что сказал мэр, не особо важно в материалах дела, полагают в думе.

"То, что прокомментировал предыдущий председатель, не имеет значения", — заявил представитель Департамента жилья и среды Рижской думы, юрист Константин Крячко.

Представители жильцов разрушенного дома с этим не согласны. Адвокат Марис Смилга заявил в суде, что изложенная в телесюжете новость может доказать "отношение Рижского самоуправления к своей ответственности. Образно говоря, через 5 минут после взрыва эта ответственность есть, а сегодня в зале суда самоуправление не несет ответственности".

Аргуементов хватает у обеих сторон. Представители самоуправления говорят, что при сдаче квартиры арендатор сам несет ответственность за пожарную безопасность. При этом суд неоднократно просил ответить, удостоверялся ли муниципалитет в состоянии своего имущества, на что прямого ответа получено не было.

В ходе более чем четырехчасового судебного заседания жильцы дома также сообщили об одном нанимателе муниципальной квартиры, с которым, по их словам, проблемы существуют уже много лет.

Ответчик - представители Департамента жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы - попросили возможность предоставить суду новые доказательства. В том числе, действительно ли взрыв произошел в муниципальной квартире. На основании этого слушания в суде перенесли на конец апреля.

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