В четверг утром полиция выезжала в Клайпедский район Литвы, где в глубокой яме нашли автомобиль Audi.

В социальной сети Facebook распространяются фотографии, на которых видна провалившаяся в глубокую яму машина. По словам очевидцев, людей в автомобиле не было, но подушки безопасности сработали.

Клайпедская полиция информировала Delfi, что 25 января, в 07.31 в полицию сообщили, что в пределах деревни Паюдрис, на дороге Юдренай-Шалпенай, около реки, произошло загадочное происшествие.Звонивший рассказал, что в этом месте водой подмыло дорогу, и в огромную яму упал автомобиль Audi.

Водителя в машине не оказалось, но к приезду полицейских владелец автомобиля прибыл на место происшествия. Водитель был трезвым. Однако выяснилось, что у него нет прав.

Службы сообщают, что 21 декабря поступала информация от жителей, о том, что на этой дороге появились две большие ямы. По словам жителей, о ситуации сообщали Единому центру помощи. Люди возмущаются тем, что ничего не было сделано. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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