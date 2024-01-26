Курземское региональное управление полиции закончило расследование кражи, которая была совершена в конце ноября прошлого года в Южнокурземском крае: вот пробрался в дом, украл ключи от машины и скрылся с места преступления.

Кража произошла 24 ноября в волости Калвенес. В рамках расследования полиция нашла похищенный автомобиль Dacia Logan в Айзпуте — угонщик не совладал с управлением, в результате чего машина оказалась в кювете.

Как оказалось, в машине находились также и у украденные строительные инструменты на сумму около 3000 евро. Все похищенное добро полиции удалось вернуть законному владельцу.

Когда полиция задержала подозреваемого, он сразу же согласился сотрудничать со следствием и признал свою вину в содеянном. Подозреваемый рассказал, что в сети Facebook он узнал, что владелец Dacia Logan находится за пределами Латвии, что, по мнению воришки, существенно облегчало ему задачу, поскольку тот не сразу бы хватился пропажи.

В этой связи Госполиция просит жителей, которые на длительный срок уезжают из дома, позаботиться о своем жилище. Можно договориться, чтобы за имуществом присматривали соседи, установить камеры видеонаблюдения, сигнализацию. И стараться не делиться информацией о своем отъезде в соцсетях, поскольку ситуацией могут воспользоваться злоумышленники.

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