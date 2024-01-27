Около 12 часов полиция получила вызов в Лудзу, где во дворе многоквартирного дома было найдено тело мужчины 1979 года рождения с признаками насильственной смерти.
Кроме того, в медицинское учреждение с травмами была доставлена женщина 1981 года рождения.
В связи со случившимся начат уголовный процесс по факту убийства.
Предполагаемый виновник, мужчина 1976 года рождения, задержан. Все упомянутые лица были знакомы друг с другом.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства и мотивы случившегося.
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