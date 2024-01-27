В Лудзе в пятницу, 26 января, во дворе одного из многоквартирных домов был найден убитый мужчина, а присутствовавшая на месте происшествия пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Около 12 часов полиция получила вызов в Лудзу, где во дворе многоквартирного дома было найдено тело мужчины 1979 года рождения с признаками насильственной смерти.

Кроме того, в медицинское учреждение с травмами была доставлена женщина 1981 года рождения.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по факту убийства.

Предполагаемый виновник, мужчина 1976 года рождения, задержан. Все упомянутые лица были знакомы друг с другом.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства и мотивы случившегося.

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