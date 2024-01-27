Горела квартира площадью 30 квадратных метров.
Из задымленного здания были спасены 10 человек, еще 15 эвакуированы. Четыре человека пострадали в результате пожара и были переданы медикам.
Как сообщили порталу Delfi в NMPD, два человека находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работали пять бригад медиков, в том числе бригада врача-специалиста, которую привлекают в особых случаях.
В 13:44 пожар был локализован, заявили в VUGD.
На опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) видео запечатлено, что на месте пожара работали несколько бригад VUGD и NMPD, а также аварийная служба.
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