В скором времени полиции удалось задержать 38-летнего подозреваемого, который к этому моменту находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — в его организме констатировали 2,83 промилле.
Свидетелями пьяной аварии стали сразу несколько человек, успевшие запечатлеть "геройства" водителя. В частности, момент, как он таранит припаркованные неподалеку от дома три автомобиля BMW.
Полиция начала уголовный процесс.
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