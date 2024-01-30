В минувший понедельник, в 12.30 на пульт дежурного полиции поступила информация о ДТП в Даугавпилсе, в результате котрого были повреждены три автомобиля, а также пристройка к дому. После этого водитель покинул место происшествия.

В скором времени полиции удалось задержать 38-летнего подозреваемого, который к этому моменту находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — в его организме констатировали 2,83 промилле.

Свидетелями пьяной аварии стали сразу несколько человек, успевшие запечатлеть "геройства" водителя. В частности, момент, как он таранит припаркованные неподалеку от дома три автомобиля BMW.

Полиция начала уголовный процесс.

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