В январе Госполиция в общей сложности изъяла 83 кг различных наркотиков, а также накрыла в Латгале подпольную нарколабораторию по производству метамфетамина.

По данным пресс-центра Госполиции, в Латгальском регионе было изъято 50 кг метамфетамина, 550 граммов кокаина, а также около 1000 литров прекурсора. В рамках расследования задержана организованная преступная группа.

В среду Госполиция проведет пресс-конференцию, во время которой расскажет об успешных задержаниях, связанных с наркопреступлениями.

В частности, об операциях по задержанию наркоторговцев, в ходе которых было изъято 32 кг марихуаны и 55 граммов кокаина. Также в рамках расследования изъяты автомобили и наличность, вероятно полученная преступным путем.

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