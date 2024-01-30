В январе Госполиция в общей сложности изъяла 83 кг различных наркотиков, а также накрыла в Латгале подпольную нарколабораторию по производству метамфетамина.
По данным пресс-центра Госполиции, в Латгальском регионе было изъято 50 кг метамфетамина, 550 граммов кокаина, а также около 1000 литров прекурсора. В рамках расследования задержана организованная преступная группа.
В среду Госполиция проведет пресс-конференцию, во время которой расскажет об успешных задержаниях, связанных с наркопреступлениями.
В частности, об операциях по задержанию наркоторговцев, в ходе которых было изъято 32 кг марихуаны и 55 граммов кокаина. Также в рамках расследования изъяты автомобили и наличность, вероятно полученная преступным путем.
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