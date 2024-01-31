Оперативная группа Европола арестовала в Лимассоле (Кипр) лиц, подозреваемых в организацию 133 фиктивных браков с целью нелегальной иммиграции в страны Евросоюз.

Операция была проведена 29 января при содействии правоохранительных органов Латвии и Португалии, а также Евроюста. Согласно предварительным результатам расследования, преступники могли заниматься организацией фиктивных браков с гражданками ЕС, а также торговлей людьми и отмыванием денег. По предположению следствия, многих невест принуждали вступать в брак.

По данным Европола, подозреваемые предположительно вербовали гражданок Латвии и Португалии и способствовали их поездкам на Кипр, где женщины заключали браки с гражданами третьих стран, получая за это некоторые суммы. Подозреваемые, в основном граждане Индии, Пакистана и Португалии, организовали всю логистику, включая покупку авиабилетов и получение паспортов и других необходимых документов.

В общей сложности расследование смогло выявить 133 подобных фиктивных брака, где невестами выступали гражданки Латвии и Португалии, а женихами — граждане Индии и Пакистана. Браки позволили гражданам стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство в третьих странах, который они затем использовали для поездок в другие европейские страны.

Фиктивные браки были заключены в Арадиппу, Ливадии и Никосии (Кипр). В рамках операции были проведены обыски и произведены аресты, включая задержания возможных организаторов преступной схемы в Латвии и Португалии.

Всего полиция провела 15 задержаний, большая часть из которых — 13 — на Кипре. В ходе обысков изъяты носители информации и документы.

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