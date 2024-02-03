После нападения пациента на соседа по палате в стационаре "Гайльэзерс" Рижской восточной университетской клинической больницы (RAKUS) повторно обсуждаются возможности действий в таких или схожих ситуациях, а также отмечено, что особое внимание нужно уделять отдельно лечению и уходу за больными, находящимся в состоянии делирия, выяснил портал Delfi в лечебном учреждении.

Как уже сообщал портал Delfi, в ночь с 22 на 23 января пациент "Гайлезерса" Валдис очнулся от ударов по недавно прооперированной голове. У мужчины опухоль головного мозга, он перенес три операции и приехал в больницу на лучевую терапию, продолжая процесс лечения. Посреди ночи на него внезапно напал сосед по палате. Затем обидчик покинул больницу.

Как ранее рассказала в разговоре с Delfi дочь Валдиса Элина Фелдберга, она обеспокоена безопасностью в больнице в ночное время, а также тем, не отразится ли это нападение негативно на дальнейшем выздоровлении ее отца. Семья сообщила о нападении в полицию, но планирует обратиться в Инспекцию здоровья, министерство и написать жалобу руководству больницы, которое до сих пор не извинилось перед ними за произошедшее. Между тем, в самой больнице ранее лишь подтвердили, что инцидент имел место, но не смогли подтвердить "избиение" или "побег пациента".

"Распорядок работы больницы в ситуациях с установленным диагнозом или рецидивами в случае необходимости уже предусматривает изоляцию таких больных, в более тяжелых случаях мы можем пригласить психиатра или врача интенсивной терапии. Однако, как уже подчеркивалось, именно в этом конкретном случае речь идет о нестандартной ситуации", — заявила представитель больницы Гундега Варпа примерно через неделю после инцидента.

Дополнительно в ближайшее время RAKUS утвердит специальный отдельный алгоритм ухода и лечения больных с делирием. До сих пор работал общий алгоритм для таких ситуаций, но после более длительного мониторинга и анализа ситуации в различных отделениях Восточной больнице, этому будет уделено дополнительное внимание, и будет разработан еще один протокол, подчеркнула Варпа.

Как рассказала дочь пострадавшего Элина по запросу полиции семья провела судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести телесных повреждений. Сейчас ожидаются результаты экспертизы, и затем станет известно, каким будет дальнейший ход расследования и процесса.

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