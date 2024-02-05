После инцидента в Вильнюсском аэропорту в субботу, когда самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, ведется расследование. Как сообщал портал lrytas.lt, расследование может продлиться год.

Начальник отдела расследования аварий и происшествий на транспорте Министерства юстиции Литвы Лауринас Науйокайтис сообщил lrytas.lt, что дыра в днище самолета появилась уже после происшествия. По его словам, причины инцидента пока неясны, а само расследование может продлиться год.

"Обычно происшествия в авиации вызваны определенной цепочкой событий, но на данный момент мы только начали собирать информацию, данные о техническом обслуживании самолета, экипаже, радиосвязи. На данный момент мы не исключаем ни одной из причин", — сказал Науйокайтис.

Delfi напоминает, что в субботу около 14:20 самолет авиакомпании "Avion Exress", выполнявший чартерный рейс из Милана, приземлился в аэропорту Вильнюса и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за инцидента аэропорт был закрыт примерно до 17:00. Сообщалось, что по первоначальным данным в самолете находились 179 пассажиров и 6 членов экипажа — никто не пострадал, самолет самостоятельно вырулил на стоянку на перроне, где пассажиры и были высажены.

Руководитель группы по связям с общественностью Avion Express Роланда Липнявичюте в субботу сообщила, что в отношении самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы, начато расследование, в ходе которого будут детально установлены все причины инцидента.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим извинения всем пассажирам этого рейса за неудобства. Безопасность полетов является нашим основным приоритетом, и после этого инцидента незамедлительно проводиться расследование, чтобы определить, что заставило самолет выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы. Avion Express в ходе расследования будет всесторонне сотрудничать со всеми соответствующими учреждениями", — заявила представитель компании.

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