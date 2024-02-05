Позже экспертиза установила, что в пакетиках содержалcz ротонитазен — сихоактивное вещество, синтетический опиоид, обладающий даже более сильным действием, чем героин.
В ходе обыска полиция нашла по месту жительства подозреваемых деньги, которые, возможно, были получены за продажу наркотических веществ. Также у женщина изъяли две упаковки таблеток, содержащих бромазепам.
Поскольку в момент задержания женщина находилась в одурманенном состоянии, ее направили на экспертизу, от проведения которой она отказалась. Экспертизу удалось провести ее приятелю, у котрого констатировали наркотическое опьянение.
Следствие по делу продолжается. Мужчина оставлен под арестом, а к женщине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
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