По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, во время задержания, проведенного в Вентспилсе, у подозреваемых нашли 19 пакетиков с подозрительным веществом.

Позже экспертиза установила, что в пакетиках содержалcz ротонитазен — сихоактивное вещество, синтетический опиоид, обладающий даже более сильным действием, чем героин.

В ходе обыска полиция нашла по месту жительства подозреваемых деньги, которые, возможно, были получены за продажу наркотических веществ. Также у женщина изъяли две упаковки таблеток, содержащих бромазепам.

Поскольку в момент задержания женщина находилась в одурманенном состоянии, ее направили на экспертизу, от проведения которой она отказалась. Экспертизу удалось провести ее приятелю, у котрого констатировали наркотическое опьянение.

Следствие по делу продолжается. Мужчина оставлен под арестом, а к женщине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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