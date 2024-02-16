Госполиция Латвии подтвердила информацию офиса Генерального прокурора Украины о том, что украинским и латвийским правоохранителям удалось разоблачить участников организованной преступной группы, которые причастны к похищению и убийству предпринимательницы ради получения недвижимости в более 4 млн евро.

Украинская сторона не называла личные данные жертвы, однако можно понять, что речь идет о похищении в Саулкрасты и убийстве предпринимательницы белорусского происхождения Ирины Минвалеевой осенью 2019 года. Эту информацию подтвердила Госполиция Латвии.

Как отмечается, последний раз женщину видели с "клиентом", который приходил осмотреть недвижимость. После исчезновения Минвалеевой правоохранители установили, что двое граждан РФ, которые жили в Латвии в статусе беженцев, решили завладеть ее имуществом. Для этого они пригласили трех знакомых украинцев, которые специально приехали в Латвию для этого.

Под видом потенциальных клиентов участники группы выманили женщину из жилого комплекса Sun Republic, затащили в машину и вывезли за пределы города. Там пытками и угрозами пытались заставить ее переписать на них имение, а когда она отказалась — убили.

По версии следствия, под видом клиента Ирину увел в неизвестном направлении гражданин Украины Сергей Батяшов — бывший боец расформированного украинского батальона "Торнадо". Предположительно, именно он в ответ на смягчение приговора раскрыл все обстоятельства дела, сообщал в 2022 году портал Rus.LSM. Известно, что Батяшов погиб в Украине в декабре 2023 года.

Граждан России задержали в Латвии, а граждан Украины задержали в Киевской и Донецкой областях работники департамента уголовного розыска Нацполиции Украины. Среди них оказался и "черный нотариус", который подделал документы на право собственности убитой Минвалеевой, чтобы переоформить ее имущество на фигурантов.

Foto: Офис Генерального прокурора Украины

Четверым членам группировки сообщили о подозрении в умышленном убийстве по предварительному сговору, похищении человека, мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой, и подлоге официального документа нотариусом по предварительному сговору группой лиц (п. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Один подозреваемый оставлен под стражей.

Напомним, что в Латвии по этому делу в настоящее время идет суд над гражданами России, получившими в ЛР статус политических беженцев — Сергеем и Михаилом Алексеевыми.

Более подробно об этом преступлении можно узнать здесь

Foto: Офис Генерального прокурора Украины

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