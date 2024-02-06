Полиция Финляндии завершила два предварительных расследования по факту ввоза наркотического вещества Альфа-ПВП, сообщает департамент Восточной Уусимаа.
Альфа-ПВП, классифицируемый как очень опасный наркотик, ввозили в Финляндию из Латвии. Помимо этого, наркоторговцы занимались распространением амфетамина, кокаина, героина и прочих наркотических веществ.
По данным полиции, наркотики распространяли граждане Финляндии, Эстонии и Латвии. Под предварительное следствие попали 12 подозреваемых, которые до сих пор находятся под стражей.
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