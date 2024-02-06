Альфа-ПВП, классифицируемый как очень опасный наркотик, ввозили в Финляндию из Латвии. Помимо этого, наркоторговцы занимались распространением амфетамина, кокаина, героина и прочих наркотических веществ.

По данным полиции, наркотики распространяли граждане Финляндии, Эстонии и Латвии. Под предварительное следствие попали 12 подозреваемых, которые до сих пор находятся под стражей.