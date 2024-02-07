Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что в сарае в Сууре-Яани в Вильяндиском уезде найдены повешенными ребенок, а рядом с ним и его отец.

Мертвого мужчину обнаружил сосед в сарае дома, а прибывшие на место полицейские обнаружили дочь повешенного. По имеющимся у уездной газеты Sakala данным, ребенку было четыре года, и есть подозрение, что мужчина сначала убил своего ребенка, а затем покончил с собой.

Поскольку расследование находится на начальной стадии, прокуратура и полиция пока не комментируют это дело.

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