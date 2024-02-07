В Земгальском районном суде (Бауска) на 15 мая назначено заседание по делу о трагической аварии, которую совершил водитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как уже сообщалось ранее, 29 января 2022 года в Стелпе произошло ДТП: водитель Škoda Octavia, в организме котрого было 2,53 алкоголя, не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в барьер для пешеходов. Фрагмент барьера — труба длиной 180 см — пробила салон машины, смертельно ранив пассажирa.

После этого водитель покинул место происшествия и не сообщил об аварии полиции, а также не известил Службу неотложной медицинской помощи.

Полиция установила, что водитель управлял автомобилем без водительских прав, т. к. ранее он был их лишен в рамках дела об административном нарушении.

Свою вину в содеянном Янис Микалонис не признает.

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