Рижский окружной суд приговорил сбежавшего из Рижской центральной тюрьмы и позже задержанного Мариса Ковалева к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы за несколько преступлений, а также к пробационному надзору на три года.

7 февраля Рижский окружной суд вынес приговор по уголовному делу, в котором Ковалев обвинялся в покушении на убийство бывшего мужа своей девушки. Суд частично отменил приговор первой инстанции и вынес новый приговор в этой части.

За одно из преступлений, инкриминируемых Ковалеву, — умышленное повреждение чужого имущества — суд первой инстанции приговорил подсудимого к одному году лишения свободы, однако апелляционная инстанция снизила срок до десяти месяцев. Таким образом, общий срок наказания, назначенный обвиняемому по совокупности преступлений, также был уменьшен на два месяца.

В остальной части приговор Рижского городского суда от 19 июня прошлого года оставлен в силе.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение десяти дней. Дата ознакомления сторон с полным текстом решения — 21 февраля.

Ранее "Latvijas Avīze" сообщала, что покушение на убийство было совершено 29 июня 2022 года в Риге, в жилом районе Тейка. Согласно обвинительному заключению, Ковалев около пяти часов вечера пришел к дому бывшего супруга своей тогдашней подруги и позвонил в дверь квартиры. Как только мужчина 1975 года рождения открыл дверь, Ковалев, крича, что убьет его, ударил его тесаком по голове. Потерпевший успел выставить руку и захлопнуть дверь, но нападавший дважды ударил его по руке, причинив травмы средней тяжести. Женщина, находившаяся в квартире вместе с жертвой, вызвала полицию, которая задержала нападавшего недалеко от места происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство и попытки незаконного проникновения в жилище против воли жильцов. В рамках уголовного дела о покушении на убийство Ковалеву была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая не выявила никаких отклонений от нормы.

Ранее мужчина был судим за грабежи, кражи и другие уголовные преступления.

23 июля прошлого года Ковалев сбежал из Рижской центральной тюрьмы и через несколько часов был задержан в Саркандаугаве.

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