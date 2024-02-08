В минувшую среду Госполиция получила информацию о том, что в Лиепае некий мужчина, позвонивший на Единый номер экстренной помощи 112, ругался матом и обзывал сотрудников оперативной службы.

По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 7 февраля, в 13.30 в Госполицию обратились сотрудники Службы 112, которые пояснили, что им неоднократно звонил агрессивный мужчина, кричавший и использовавший ненормативную лексику.

Получив информацию, полицейские отправились по месту жительства хулигана. Там они застали и агрессивного мужчину, и сотрудников "неотложки". Пациент подтвердил, что звонил на Единый номер экстренных служб, проявляя во время разговора агрессию и ругаясь матом.

Он также пояснил, что через единый номер пытался вызвать сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, поскольку упал с лестницы. Медики осмотрели мужчину и пояснили, что тот в госпитализации не нуждается.

Против мужчины начат административный процесс об административном правонарушении за нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения и нарушение спокойствия людей, работы учреждений, торговцев или других учреждений либо создание угрозы безопасности себе или другим лицам ( мелкое хулиганство).

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