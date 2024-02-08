Псковские пограничники задержали в Печорском районе мужчину и женщину, нелегально перешедших из Эстонии в Россию через зеленую границу.

Задержанными оказались гражданин Финляндии и негражданка Латвии.

У обоих задержанных не было документов, удостоверяющих личность, сообщила в четверг, 8 февраля, пресс-служба Псковского пограничного управления Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

На допросе гражданин Финляндии подтвердил, что пересек границу Эстонии и России через лес, зная, что это незаконно.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье, касающейся пересечения государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в сообщении ФСБ.

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