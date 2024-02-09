На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой и полиция. К приезду пожарных-спасателей тягач Scania с прицепом горел открытым огнем.
После того как пожар потушили стало ясно, что сгорела кабина тягача, обгорели бока и верхняя часть прицепа. Находившийся в прицепе груз — бананы — был залит водой.
Грузовым автомобилем с прицепом управлял гражданин Латвии. Он рассказал, что огонь очень стремительно распространился по кабине, так что он едва успел выпрыгнуть из машины.
Водитель вез бананы в кедайняйскую компанию, оттуда он должен был поехать за другим грузом в другую компанию и вернуться в Латвию.
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