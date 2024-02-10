В пятницу зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в десяти авариях пострадали 11 человек, сообщили в Госполиции.
За сутки за различные нарушения правил дорожного движения было составлено 506 протоколов, в том числе 137 за превышение скорости и восемь за агрессивное вождение.
17 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде, в том числе 10 находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому понесут уголовную ответственность.
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