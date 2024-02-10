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С гражданина Латвии Рихарда У., арестованного и обвиненного в марте прошлого года на Ямайке в попытке контрабанды 4,4 килограмма кокаина, на этой неделе сняли обвинения.

Суд Кингстона и Сент-Эндрю снял с 30-летнего латвийца обвинения в хранении, торговле, попытке экспорта кокаина, а также за участие в сговоре.

Также обвинения были сняты с офицера контрольно-пропускного пункта международного аэропорта (Норман Манлей) Триши Миллвуд, которая, как утверждалось, не досмотрела должным образом пакет, когда он проходил через рентгеновскую рампу.

Обвинения были сняты с двух обвиняемых после того, как прокуратура признала, что на основании имеющихся у них доказательств они не могут поддержать обвинение.

По данным Radio Jamaica, Рихардс У. находился под наблюдением полиции в международном аэропорту Норман Манлей за несколько минут до посадки на рейс в Лондон.

Наблюдение показало, что незадолго до того, как его задержала полиция, он получил посылку в магазине, в которой позже были обнаружены свертки с кокаином, замаскированные под ямайский ром.

Когда полиция обнаружила кокаин, гражданин Латвии отрицал, что знал о наркотике.

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