Верховный суд оставил в силе приговор, которым бывший заместитель директора Главного таможенного управления Владимир Вашкевич был приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы за отмывание денег и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Сенат Верховного суда рассмотрел уголовное дело по кассационной жалобе, поданной защитниками обвиняемого Вашкевича на решение Рижского окружного суда от 20 апреля 2023 года, которым Вашкевич был признан участником сделки в крупном размере с имуществом в качестве госчиновника, которому в силу своего служебного положения запрещено законом отмывать финансовые активы, полученные преступным путем, и предоставление в декларации ложных сведений. Он был признан виновным и приговорен к реальному лишению свободы на срок два года и семь месяцев.

Сенат Верховного суда признал решение Рижского окружного суда законным и обоснованным, поэтому его следует оставить без изменений, а кассационную жалобу защитников отклонить.

Сенат принял решение, что суд апелляционной инстанции правильно признал, что установленные по делу фактические обстоятельства соответствуют признакам уголовного правонарушения. Из доказанного описания уголовного преступления следует, что "обвиняемый Вашкевич, используя выданные ему кредитные карты и оплачивая различные покупки, получил крупный доход от офшорных компаний".

Предоставление кредитного лимита ответчику фактически было подарком, поскольку использованный кредитный лимит был покрыт вместо него третьим лицом. Отмечается, что получение такого дополнительного дохода в виде подарка запрещено законом.

Также Сенат признал, что в данном уголовном процессе имеет место случай автономной легализации или "самостоятельности" и невозможность точно определить, от какого именно уголовного преступления были получены легализованные финансовые средства обвиняемого. Но это не может служить препятствием для его признали виновным.

Выводы о преступном происхождении средств, использованных для оплаты платежными картами, выданными обвиняемому, суд апелляционной инстанции сделал, исходя из фактических обстоятельств конкретного дела и полученных по делу доказательств.

Решение Сената Верховного суда по делу Владимира Вашкевича обжалованию не подлежит.

В настоящее время Рижский городской суд Видземского предместья рассматривает еще одно уголовное дело, по которому бывший заместитель директор Главного таможенного управления Владимир Вашкевич обвиняется во взяточничестве. Дело рассматривается без присутствия самого обвиняемого.

Вашкевича, задержанного Управлением по предотвращению и борьбе с коррупцией, арестовали еще зимой 2011 года, но позже отпустили под залог в 85 372 евро. Затем он уехал в Австрию, откуда в Латвию не вернулся.

Австрия не экстрадировала Вашкевича в Латвию из-за его якобы плохого состояния здоровья, хотя следователи признают, что это симулируется.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram