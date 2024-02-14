В Ирландии судят 40-летнего гражданина Латвии Лауриса Г., который обокрал дом в небольшой приморской деревне на полуострове Фанад в графстве Донегол. Кража была совершена в то время, когда судно Michelle Na Mara, на котором ходил латвиец, причалило на ремонт двигателя.

Как сообщает Baltic-Ireland. ie, вор проник в дом через незапертую дверь. При этом в момент кражи в доме находились люди. По данным полиции, вор похитил Xbox, шесть бутылок вина и динамики Marshall.

В ходе расследования Гарда изучила записи камер видеонаблюдения, благодаря которым полиции удалось отследить маршрут подозреваемого вплоть до судна на причале. Капитан позволил стражам порядка обыскать тралер, где и были найдены Xbox, а также два динамика.

После этого сотрудники Гарды арестовали латвийца и предъявили обвинения в краже, совершенной 10 февраля. Адвокат Лауриса пояснил, что его клиент в тот день был пьян и не помнит, что происходило в тот день. Кроме того, адвокат пояснил, что Лаурис ранее не судим, в Латвии у него остались жена и сын.

Выслушав аргументы сторон, судья приговорила гражданина Латвии за кражу к 4 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев.

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