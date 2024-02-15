В программу LTV 4. studija обратилась возмущенная пожилая дама — банк не разрешил ей перечислить 1450 евро мужчине, попавшему в беду, с которым она недавно познакомилась на Facebook. Женщина обратилась в программу с просьбой помочь ей разблокировать счет, однако по мере углубления в подробности этой истории оказалось, что речь шла о сделке с организованной преступностью, и фактически банк спас ее деньги.

Образованная и одинокая пожилая дама живет в сельской местности. Вероятно, именно одиночество побудило ее принять в друзья в социальной сети некоего Александра Даугавиньша — 65-летнего вдовца без детей, без родственников, судового инженера, 16 лет прожившего в Великобритании.

Как отмечает RUS.LSM.lv, даме показалось, что когда-то она знала человека с таким именем и фамилией, поэтому она доверилась новому знакомцу. Переписка развивалась, и в один прекрасный день Александр написал ей, что отправился с командой в дальнее плавание, и через три дня у корабля начались проблемы с двигателем. Команда упорно работает, чтобы отремонтировать судно и добраться до побережья Индийского океана. Опасаясь пиратов, Даугавиньш вынул из сейфа важные документы и подготовил посылку, чтобы переправить ее в Латвию. Даме также были отправлены доказательства того, что все нужные платежи якобы сделаны, а вот отправить с корабля одно международное перечисление на сумму 1450 евро не удалось.

"Поэтому он попросил меня заплатить, чтобы посылку доставили в Латвию", — рассказала женщина, которая, как ответственный и отзывчивый человек, решила помочь своему другу.

Кроме того, за получение посылки ей было обещано небольшое

вознаграждение, прислан даже особый код для доступа к накоплениям

собеседника.

Женщина также получила электронное подтверждение якобы от компании TNT о том, что они готовы отправить посылку в Латвию. Был только один нюанс — следовало срочно внести необходимую сумму. В электронном письме говорилось, что Даугавиньш — муж женщины. По ее словам, это была маленькая хитрость, ведь такую ценную посылку незнакомому человеку никто не доставит.

Александр Даугавиньш выражался весьма проникновенно:"Пожалуйста, милая, сделайте все возможное, чтобы заплатить почтовой компании! Пожалуйста, умоляю ради всего святого!"

1450 евро нужно было перевести на счет частного лица Ebhohimen Gloria Emuata. В письме якобы от компании, которое пришло с адреса tntexpresstransportcompany@gmail.com, были объяснения, почему счет принадлежит не компании или юридическому лицу, а кому-то другому.

"Я перечислила и сразу отправила ему подтверждение на WhatsApp, но тут же увидела, что банк немедленно и без предупреждения заблокировал мне счет", — рассказала дама.

В банке женщине сообщили, что речь идет о мошеннической сделке, поэтому ее действия со счетом ограничены.

Женщина договорилась с почтовой компанией, что оплатит посылку в момент доставки. Узнав об этом, Александр немедленно исчез. Сохранился номер в WhatsApp, с которым велась переписка, но 4. studija связаться с Даугавиньшем не удалось — звонок не прошел.

Банк: мы пытаемся понять почерк мошенников

Журналисты решили поподробнее изучить историю женщины и отправились сначала в банк, который остановил такую важную для своей клиентки сделку.

Как рассказал представитель Swedbank по связям с общественностью Янис Кропс, конкретная клиентка — не единственная, кто попадается на подобные уловки.

"Поэтому, когда мы получаем информацию о случаях мошенничества, мы проводим собственный анализ. Мы стараемся понять, что это за почерк, какие ключи помогают мошенникам добраться до денег".

Возможно, зрительница 4. studija думает, что она единственная, кому человек доверил якобы важные документы, но на самом деле десятки женщин верят сладким речам и сказочным обещаниям мошенников.



"Один из способов заставить людей очнуться от всего этого — это ограничить определенные банковские услуги. Например, временно ограничить доступ к интернет-банку и сказать, что его можно разблокировать, придя в филиал". За это время эмоции клиента изменятся, а второе — это будет живой разговор с человеком, сидящим напротив, сказал Кропс.

"Милый друг" использовал фотографии американского политика

В интернете не нашлось ни одного Александра Даугавиньша, который бы чего-нибудь достиг или работал в Латвии. Из-за требований защиты личных данных сведения о таком человеке не предоставили и государственные учреждения, поэтому программа обратилась к экспертам по кибербезопасности.

По словам эксперта Cert.lv Рудольф Келле, часто создатели подобных фейковых профилей ставят на аватарку фотографии привлекательных людей, находя их в той же социальной сети либо в интернете.



"Если взять эту фотографию и поискать ее в Google, мы обнаружим ее на новостном сайте Сан-Педро", — рассказал Келле.

Оказывается, человек, назвавший себя Александром Даугавиньшем, использовал в своем профиле фотографию американского политика, бывшего полицейского Джузеппе Джо Бускаино. У Джо двое детей, жена и собака, и он баллотировался на пост мэра Лос-Анджелеса в 2022 году. Вряд ли американцу известно, что его фотография была использована для создания фейкового профиля.

"Любой человек, выкладывая свое фото в интернете, всегда рискует, что его изображение может быть использовано кем-то другим, ведь оно теперь общедоступно. И здесь произошло то же самое", — подтвердил эксперт.

Оказалось, что и компания, которая должна была доставить ценную посылку зрительнице программы, была учреждена в мошеннических целях.



"Первое, что бросается в глаза, это электронный адрес. Он слишком длинный и запутанный, и в конце @gmail.com. Если бы письмо было отправлено, например, DPD, в конце адреса обязательно было бы @DPD.LV", — сказал Келле.

Эксперт по кибербезопасности Cert.lv сообщил о фальшивом профиле Александра Даугавиньша в полицию.

За год — 10 случаев "романтического мошенничества"

Как сообщила в письменном ответе 4. studija представитель Госполиции Гита Гжибовска, расследование трансграничных преступлений всегда трудоемкое и сложное, особенно когда деньги переводятся в третьи страны.

"Но это не значит, что такие преступления не раскрываются. Госполиция в сотрудничестве с зарубежными правоохранительными органами уже задерживала организованные группы мошенников за рубежом", — сказала

Гжибовска.

В прошлом году Госполиция расследовала десять случаев так называемого "романтического мошенничества". Скорее всего, за помощью обратились далеко не все женщины и мужчины, которые доверились интернет- знакомцам и перечислили им в интернете запрошенные суммы.

Психотерапевт: легковерность, граничащая с наивностью

По словам психотерапевта Инары Варпы, иметь партнера — естественная потребность человека, важная на всех этапах жизни, в том числе и в старости: "Все это по-человечески понятно — мы хотим, чтобы нас любили, ценили, а мужчина для женщины как зеркало, в котором мы хотим отражаться с самого детства, когда мы были маленькими принцессами для

своих пап — если были. Потом любимыми женщинами для своих мужей — если были. В старости мы тоже хотим быть любимыми своими стареющими мужьями. И я говорю не об идеальном мире, а о наших потребностях и ожиданиях".

По словам Варпы, если по разным причинам эти отношения не реализовались, в определенном возрасте часто происходит регрессия — "откат" в детские ожидания, в потребность быть замеченным, оцененным, любимым. А дети, как известно, прощающие, любящие и легковерные.

"Если взрослая женщина в течение жизни не реализовала свою самодостаточность, свою ценность, полноту и смысл своей жизни, то эти травмы всплывают на поверхность, и тогда мое сознание — простите! — превращается в детское, без критической, адекватной оценки, и я впадаю в токсичные отношения или же моя доверчивость оборачивается против меня самой. И пусть я принимаю неадекватное решение, но я верю сказам со счастливым концом — вот, сделаю доброе дело, и меня за это полюбят, оценят, я стану счастливой женщиной", — говорит психотерапевт.

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