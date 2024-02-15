Foto: Shutterstock
В минувшую среду на форму Reddit некий пользователь из Латвии под ником heil_cheese опубликовал фото с жестоко убитой собакой. Судя по его поведению, неадекватный мужчина гордится совершенным преступлением. Запись живодера не осталась незамеченной, к поискам садиста подключились пользователи Reddit из многих стран, также о возможном преступлении проинформирована Госполиция.

Как отмечает Degpunktā, на фотографии, которую приложил пользователь к записи, было видно тело убитого щенка в крови. Рядом с истерзанным животным красовался сам heil_cheese с поднятым вверх большим пальцем. Вероятно, он гордился содеянным.

О том, что он нисколько не сожалеет об убийстве собаки, свидетельствует и его дальнейшая переписка под другим ником с пользователями платформы. Чтобы живодер не смог избежать ответственности, пользователи Reddit объединили свои усилия, чтобы его найти.

К четвергу удалось установить его возможные личные данные, информацию о PayPal, электронную почту, школу, в которой молодой человек учился, а также возможное место проживания. Также пользователи Reddit исследовали объявления на портале ss.com, чтобы найти тех, у кого он мог взять щенка. И в этом случае удалось найти возможных владельцев. Пока непонятно, для чего садист брал щенка: или у него изначально был замысел убить собаку, или, судя по ряду записей, он мог так поступить из-за того, что собаку вырвало в машине.

Заметив, что его активно ищут, преступник опубликовал две фотографии, где была изображена панель автомобиля в темноте, а также подушки. Издеваясь над пользователи, он написал: "Поймайте меня, если смодете, хахаха".

Предполагается, что живодер мог покинуть Латвию. О преступлении сообщено в Госполицию, которая расследует обстоятельства возможного преступления.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit