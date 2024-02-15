В минувшую среду на форму Reddit некий пользователь из Латвии под ником heil_cheese опубликовал фото с жестоко убитой собакой. Судя по его поведению, неадекватный мужчина гордится совершенным преступлением. Запись живодера не осталась незамеченной, к поискам садиста подключились пользователи Reddit из многих стран, также о возможном преступлении проинформирована Госполиция.

Как отмечает Degpunktā, на фотографии, которую приложил пользователь к записи, было видно тело убитого щенка в крови. Рядом с истерзанным животным красовался сам heil_cheese с поднятым вверх большим пальцем. Вероятно, он гордился содеянным.

О том, что он нисколько не сожалеет об убийстве собаки, свидетельствует и его дальнейшая переписка под другим ником с пользователями платформы. Чтобы живодер не смог избежать ответственности, пользователи Reddit объединили свои усилия, чтобы его найти.

К четвергу удалось установить его возможные личные данные, информацию о PayPal, электронную почту, школу, в которой молодой человек учился, а также возможное место проживания. Также пользователи Reddit исследовали объявления на портале ss.com, чтобы найти тех, у кого он мог взять щенка. И в этом случае удалось найти возможных владельцев. Пока непонятно, для чего садист брал щенка: или у него изначально был замысел убить собаку, или, судя по ряду записей, он мог так поступить из-за того, что собаку вырвало в машине.

Заметив, что его активно ищут, преступник опубликовал две фотографии, где была изображена панель автомобиля в темноте, а также подушки. Издеваясь над пользователи, он написал: "Поймайте меня, если смодете, хахаха".

Предполагается, что живодер мог покинуть Латвию. О преступлении сообщено в Госполицию, которая расследует обстоятельства возможного преступления.

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